櫻坂46の田村保乃＆森田ひかるが、22日発売の美容雑誌『VOCE』3月号（講談社）の巻頭メイク企画に登場する。【写真】異なる美しさ！2パターンの表紙を飾った田村保乃寒空の下、早朝にも関わらず「おはようございます！」と笑顔でスタジオ入りした田村と森田。ヘアメイクを終え、撮影場所を見ると、「わぁ！」とかわいらしい歓声が。スタジオに敷き詰めた桜の花びらに気づき、「春だ〜！」「桜だ〜〜！」と、くしゃっとした笑顔