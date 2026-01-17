接客をする古田里奈さん（左）＝2025年11月、インド・ニューデリー（共同）インドで「日本の味」を広げようと奮闘している日本人女性たちがいる。自ら会社を設立し、おにぎりと日本酒を売り込む。人口14億人超の巨大市場に日本の伝統食はどの程度浸透できるのか―。ファンづくりの挑戦が続いている。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）2025年11月30日、首都ニューデリーのスイス大使館で開かれたクリスマス行事で、おにぎ