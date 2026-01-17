プロ野球・巨人のスタッフ会議が16日、都内のホテルで行われ、編成本部参与となった長野久義さんも会議に出席しました。2026年シーズンのチーム方針などを話し合うこの会議。長野さんにとっては参与としての初の公の場となります。長野さんは2025年限りで現役を引退。引退会見ではスポーツマネジメントなどを学ぶために大学院に入るための試験を受けると話していました。