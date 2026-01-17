12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したDeNA・相川亮二監督が、左のリリーフについて言及した。同番組に出演した野村弘樹氏が「あとは左ですね。坂本しかいないかな。そこなんですよ」と左のリリーフが少ないことを指摘。相川監督は「もちろん良い左がいればいいのかもしれないですけど、あんまり僕は左左とか、逆に左ピッチャーでも右バッターが打てない、相性が悪いところではあれば、そこを全