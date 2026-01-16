Image: SpaceX/NASA/Goddard Space Flight Center スペースXやブルーオリジンなどの民間宇宙企業は急成長を続け、宇宙ビジネスはますます加速しています。2026年に予定されている宇宙ミッションには、史上最強のロケットの初打ち上げ、月面着陸、そして月周回有人飛行などが含まれますが、これはほんの始まりに過ぎません。その中から、米GizmodoのEllyn Lapointe氏が注目する11のイベントを