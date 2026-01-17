先日、SamsungはCES 2026において「シワのない」折りたたみディスプレイを披露しました。このパネルは、次期 Galaxy Z Fold8 と、アップル初の折りたたみiPhoneの両方に採用される可能性があるとして注目されています。 ↑次期Galaxy Z Fold8はディスプレイがもっときれいになる（画像提供／Samsung）。 しかし、新たな情報によると、Galaxy Z Fold8ではこのパネルが採用される一方、折りたたみiPhoneでは少し異なるバージョ