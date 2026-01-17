【モデルプレス＝2026/01/17】櫻坂46の田村保乃が、1月22日発売の雑誌「VOCE」3月号（講談社）表紙に登場。通常版・Special Edition増刊と2パターンのルックを披露した。【写真】27歳櫻坂46メンバー、珍しいデニムコーデで雰囲気ガラリ◆田村保乃、2パターンルック撮影撮影は、まずSpecial Edition増刊からスタート。VOCEでは珍しい上下デニムの衣装を纏った田村は、いつもの女の子らしいイメージとは変わり、少しマニッシュな雰囲