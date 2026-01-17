小学校のPTA役員としてクラス代表を務めた筆者。ところが、熱しやすく冷めやすい共同代表のパパさんに振り回される一年となりました。もう二度とやりたくない！ ━━そんな役員生活を振り返ります。 予想外に始まったPTA代表 子どもが小学生だったある年、私はPTA役員のクラス代表を引き受けました。もう一人の代表は、同じクラスの保護者のSさんという方。 ある日、担任の先生を交え、親子参加のレクリエーションにつ