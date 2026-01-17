俳優としてのキャリアは意外と短い「休みの日でも役について考えてしまいます。でも、それが私の仕事だし、その時間ですら楽しいんです」真摯な言葉と謙虚な姿勢で、静かに語るのは、俳優・藤間爽子（31）だ。昨年のNHK大河ドラマ『べらぼう』で、強烈な印象を残した実力派である。その一方で、古典芸能・日本舞踊の家元という顔も持つ、いわば”二刀流”の存在だ。そんな藤間が今年、不朽の名作として読み継がれてきた『砂の女』