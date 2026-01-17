元NewJeansメンバーのダニエルが、グループ残留を巡る葛藤を語った。最近のYouTubeライブ配信で、ダニエルは涙を浮かべながら「最後まで戦った。仲間と一緒にいたかった」と心境を明かし、「心の片隅にはいつもNewJeansがある。これは終わりじゃなく、始まり」と前向きな言葉を添えた。 【写真】脱退したダニエル「最後まで戦った。仲間と一緒にいたかった」 ダニエルは現在、所属事務所ADOR（HYBE傘下）との法