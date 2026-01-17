大人気マンガ「北斗の拳」の原画などで知られる漫画家の原哲夫氏が16日、自身の公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。来日しているイタリアのジョルジャ・メローニ首相と面会したことを報告した。 【写真】デカすぎる原画プレゼントに大喜びのメローニ首相 公式アカウントでは「来日中のイタリアのメローニ首相と原哲夫が本日、東京都内で面会しました」と報告。投稿には原氏がメローニ首