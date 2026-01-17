吉田美月喜 俳優の吉田美月喜が、南沙良と出口夏希がW主演を務める映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（2026年1月16日公開）に出演。吉田は「禁断の課外活動」を行う同好会オール・グリーンズのメンバーの一人、岩隈真子を演じる。本作は、ユーモラスでオフビートな文体が癖になる新時代の青春小説として、第28回松本清張賞を満場一致で受賞した波木銅氏の同名小説を実写化したもの。自分たちの夢を叶えるため