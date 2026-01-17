今季リーグ戦先発3試合と苦しむブリストル・シティFW平河悠今季リーグ戦の先発出場がわずか3と苦しむ日本代表FW平河悠は新天地へ行くのか。所属元のブリストル・シティが平河の期限付き移籍を含めた解決策を模索していると地元紙「Bristol Post」が報じた。昨年2月にFC町田ゼルビアから完全移籍で加入した平河は出場23試合中20試合が途中出場と苦しんでいる。現地紙が左ウイングバックと報じているように本職のFWでプレーでき