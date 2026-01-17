木村拓哉が主演を務め、警察学校の実態をリアルに描いた「教場」シリーズ。映画後編となる『教場 Requiem』が2月20日に公開されるのを記念し、本日17日よりドラマ『教場』2作がフジテレビ系にて再放送される。今回は、木村演じる風間公親に対峙（じ）した生徒役キャストを振り返る。【写真】『教場』シリーズ超豪華な歴代生徒役キャスト＜フォトギャラリー＞その内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描い