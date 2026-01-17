2月2日に最新写真集が発売する「モーニング娘。’26」のメンバー牧野真莉愛は、持前の抜群スタイルが話題になり、SNSでも美貌を遺憾なく発揮している。今回はそんな彼女の美スタイルとキュートさを収めたインスタグラム投稿を紹介していきたい。【写真】牧野真莉愛が持つ国宝級の美スタイルにくぎ付け■ドレスショットで美スタイル全開25歳の誕生日である2月2日に、最新写真集『blooming MARIA25』を発売する牧野は、同書を