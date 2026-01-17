外務省は、反政府デモが続くイラン全土に「退避勧告」を出しました。イランでは反政府デモが続いていて、外務省は16日にイラン全域の危険レベルを最も高い「レベル4」に引き上げ、退避勧告を出しました。滞在している日本人に対し、「自らの安全確保に努めつつ、安全に出国可能と判断される場合は速やかに国外に退避してください」と呼びかけています。また、「イランへの渡航はどのような目的であれやめてください」と求めていま