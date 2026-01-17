今月10日、愛知県小牧市の路上で、女性からかばんを奪った上ケガをさせたとして、30歳の派遣社員の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは小牧市の派遣社員・斎藤尚也(30)容疑者で、今月10日、小牧市中央2丁目の路上で、歩いていた女性(43)から かばんを奪った上、転倒させケガをさせた強盗致傷の疑いが持たれています。鞄には、現金およそ1万3000円が入っていました。事件後に斎藤容疑者は逃走していまし