タレントの稲村亜美が、年明けに１人でオーストラリアのシドニーを訪れていたことを明かした。稲村は１７日までにＳＮＳで「年始早々に１人でシドニーへ」と書き出し、胸元あらわな黒タンクトップ姿や、三つ編み×サングラス姿でシドニー旅行を堪能する様子を披露。「現地にいる友達とも会えていい年明けだった」と振り返った。この投稿にファンからは「日差しも亜美さんも眩しいですね」「可愛くてスタイル抜群で見惚れる」