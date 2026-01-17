夏場の猛暑対策として、東京都は１５日、昨夏に引き続き今夏も４か月にわたり水道基本料金を無償化すると発表した。同日の知事査定後、小池知事は「熱中症は室内で起きるケースが多い。水道料金が下がる分、エアコンを使ってもらいたい」と呼びかけた。都によると、１世帯あたり４か月で約５０００円の負担軽減になるという。対象は、都内の約８００万世帯で、各家庭の検針月に応じて５〜８月分か６〜９月分が無償化される。