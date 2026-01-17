日本代表MF鎌田大地を擁するクリスタル・パレスは、2人のキーマンを失うことになりそうだ。16日、イギリスメディア『BBC』が報じた。オリヴァー・グラスナー監督が、今シーズン終了後の契約満了に伴う退任を明言した。複数ビッグクラブからの引き抜きが噂される51歳のオーストリア人指揮官は、「数カ月前にすでに決定は下されてた。10月の代表戦期間中にスティーヴ（パリッシュ会長）と非常に長い話し合いを行い、私は新契約を