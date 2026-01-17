火曜日のこと、千歳空港は雪のため欠航が相次ぎ、何とか帰っては来られたのですが、到着地は車を置いてある伊丹空港ではなく関西空港。深夜1時の到着でした。伊丹空港までは臨時バスが出ていましたが、なかなか出発せず、伊丹経由で栗東に着いたのは4時。結果、荷物整理をしたらそのまま仕事に向かいました。海外に行っても時差ボケしない方なのですが、今回は国内なのに時差ボケ状態。帰って来られて良かったのか、それとも一