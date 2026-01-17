2023年の目黒記念（G2）に優勝したヒートオンビート（せん9・美浦・青木孝文厩舎）が、1月15日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道浦河郡浦河町の軽種馬育成調教センターで乗馬となる予定。【目黒記念】またまたレーン！ヒートオンビートVでダービーに次いで連勝重賞戦線で活躍ヒートオンビートは2017年3月24日生まれ。父キングカメハメハ、母マルセリーナという血統で、馬主は有限会社社台レースホース。JRA通算34戦7勝、