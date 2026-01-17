ダラッと過ごした正月休みで、体の重さやこわばりが気になっている人も多いはず。ここでは、日常のすき間時間で気軽にできる、開運ヨガポーズをご紹介。体を動かして、健やかに“運”を巡らせましょう。ヨガで心身を整えて、開運体質になろう運が良さそうな人のイメージとして浮かぶのは、自分の機嫌を上手に取れ、心身が健やかで柔軟性があり、活動エネルギーにも満ちてニコニコした人…。「実はそれ、自律神経の副交感神経のひと