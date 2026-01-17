日本で一番売れているルノー車1月15日、ルノー・ジャポンはカングーの特別仕様車『グランカングー・クルール』を発表。1月17、18日には東京都港区の『シェアグリーン南青山』において、展示イベント『アパルトメント・ルノー・グランカングー』を開催する。【画像】1月17、18日、東京都南青山で展示イベント『アパルトメント・ルノー・グランカングー』開催！全22枚このイベント開催を記念して、前日の1月16日にはプレスに向けた