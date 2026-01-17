野球日本代表・侍ジャパンは16日、3月に行われるWBCに出場予定の選手を新たに11人発表しました。前回発表された投手8選手を加えると、30選手中19選手が決まったことになります。前回のWBCで世界一をつかんだ選手は9人選ばれていて、この日追加メンバーで発表された菅野智之投手は2017年に出場と2大会ぶりとなります。初選出には昨季セ・リーグで40本塁打、102打点で打撃2冠、また最優秀選手賞(MVP)、ベストナイン、ゴールデングラ