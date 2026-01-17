6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災から、きょうで31年です。「追悼の集い」が行われている兵庫・神戸市中央区の東遊園地から、関西テレビ・吉原功兼キャスターが中継でお伝えします。毎年行われている「追悼の集い」は、震災で失った大切な人に会える場所、そして同じ痛みと向き合ってきた仲間に会える場所でもあります。地震が起きた午前5時46分には、黙とうが捧げられました。西宮で被災したという方は「絶対忘れないよって