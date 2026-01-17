アジアインフラ投資銀行（AIIB）は1月16日で正式運営開始から10周年を迎えました。2016年以来、AIIBは地域の相互連結や持続可能なインフラ発展建設などの分野で重要な役割を果たしてきました。データによると、2016年1月16日の正式運営開始以来、AIIBは創設時の57メンバー（国）から現在は111メンバー（国および地域）に拡大し、国際的な主要多国間機関へと成長しました。この10年間でエネルギー、交通、デジタル経済、都市再生な