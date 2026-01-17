18日未明、岐阜県関市の住宅で火事があり、この家に住む小学生と中学生とみられる2人の遺体が見つかりました。この家に住む小学生と中学生のきょうだいと連絡が取れておらず、警察が身元の確認を急いでいます。16日午前2時頃、関市下之保の住宅で、「1階から出火して2階に煙が充満しています」と住人から119番通報がありました。消防車など8台が出て、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅およそ80平