＜大相撲初場所＞◇六日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】「容赦ない」18歳小兵、朝青龍のような“勝ちっぷり”土俵上で繰り出された新人離れした大技に「おぉ」と館内がどよめいた。その豪快な“勝ちっぷり”に「おい容赦ないな」「朝青龍みたい」と驚きの声が相次いだ。驚きの相撲を見せたのは、序ノ口二十枚目・関（境川）。福岡県出身、平成19年（2007年）生まれの18歳だ。昨年十一月場所で初土俵を踏んだばかりの期待の