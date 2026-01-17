女優・新川優愛（32）が17日までに自身のXを更新。「気まぐれで撮った」という自撮り写真を披露した。新川は「普段お仕事中もプライベートも全然写真撮らないから、気まぐれで撮ってみたら不審者感すごい」とし自撮りショットをアップ。マスクと眼鏡を着用し、キャップを目深にかぶった自身。さらにその上からフードをかぶっている。フォロワーからは「それでも溢れ出る美女オーラ！「変装しててもかわいい」「完璧な変装