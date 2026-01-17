NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4595.40（-28.30-0.61%） 金２月限は続落。時間外取引では、トランプ米大統領がイランに対する軍事介入の見送り姿勢を示したことで売り優勢となり、アジア時間の午後からジリ安となった。欧州での反発力は弱く１５ドル超の下落で推移。日中取引では、序盤にドル安から下値を切り上げたが、昨年１２月の米鉱工業生産、米設備稼働率が事前を上回る数字となり、早期の米利下げ期待が