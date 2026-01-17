NY原油先物2 月限（WTI）（終値） 1バレル＝59.44（+0.25+0.42%） 前日、トランプ米大統領がイラン攻撃が見送られたことで急落したが、この日はアジア時間の時間外取引から反発。期近２月限から３月限への限月移行が進むなか、欧州時間に入っても堅調に推移した。期近２、３月限とも６０ドル水準では上げつかえながらも堅調に推移した。日中取引開始後は１９日がキング牧師の記念日の祝日で１７日から３連休扱いとなり、