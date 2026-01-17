*は金融株（）は予想1株利益、単位:ドル 20日（火） ３Ｍ（1.80） ユナイテッド航空（2.95） ネットフリックス（0.55） 21日（水） ジョンソン＆ジョンソン（2.48） トラベラーズ*（8.70） ハリバートン（0.54） 22日（木） Ｐ＆Ｇ（1.87） ＧＥエアロ（1.44） インテル（0.09） ※予定は変更になる場合があります