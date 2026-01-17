【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比52銭円高ドル安の1ドル＝158円07〜17銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1593〜1603ドル、183円33〜43銭。日本政府・日銀による円安是正のための為替介入を警戒した円買いドル売りが優勢となった。