マッチングアプリで知り合った女性から約500万円をだまし取ったとして、40歳の男が逮捕されました。海外旅行中に女性のバッグに大麻のような葉を入れ、「逮捕を免れるため」にカネが必要だとウソをついたとみられています。■「詐欺師じゃなかったら彼氏としては最高だと」去年8月、2人は楽しそうに動画を撮っていました。しかし、女性の幸せな時間はつかの間でした。被害女性（30代）「詐欺師じゃなかったら、彼氏としては最高だ