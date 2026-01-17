「谷川岳ヨッホby星野リゾート」に、冬の谷川岳を満喫できる2つのプログラムが登場！ 貸し切りゴンドラで雪景色と食事を楽しむ「雪舞うゴンドラクルーズピクニック」が開催されているほか、1月11日から初心者向けの「雪山登山スクール」がスタート。絶景の空中遊覧から本格的な雪山体験まで、冬ならではのアクティビティを紹介します。「谷川岳ヨッホby星野リゾート」とは？標高1,500メートル地点から望む谷川岳山頂2024年12月1日