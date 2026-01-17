ラ・リーガ 25/26の第20節 エスパニョールとジローナの試合が、1月17日05:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。 エスパニョールはロベルト・フェルナンデス（FW）、ペレ・ミジャ（MF）、エドゥ・エスポジト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ブライアン・ジル（MF）、トマ・レマル（MF）らが先