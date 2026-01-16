「プーマ（PUMA）」が、イギリス発ストリートウェアブランド「リプレゼント（REPRESENT）」とのコラボレーションコレクションを1月17日に発売する。プーマストア原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストア渋谷、プーマ公式オンラインストアとアプリ、一部プーマ取扱店舗で展開する。【画像をもっと見る】4回目となるコラボでは、プーマのバスケットボールシューズ「ALLPRO NITRO 2」を再解釈。ランニングシュー