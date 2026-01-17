17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比340円安の5万3720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 56042.85円ボリンジャーバンド3σ 54466.56円ボリンジャーバンド2σ 54016.00円5日移動平均 53936.17円16日日経平均株価現物終値 53720.00円17日夜間取引終値 52890.28円ボリンジャーバンド1σ 52830.00円一目均衡表・転換線 5