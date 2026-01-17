17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比18ポイント安の717ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 758.70ポイントボリンジャーバンド3σ 734.02ポイント16日東証グロース市場250指数現物終値 732.83ポイントボリンジャーバンド2σ 721.00ポイント5日移動平均 718.28ポイント200日移動平均 717.00ポイント