フィリーズの正捕手J.T.リアルミュート（34）の残留が決まった。3年総額4500万ドル（約71億2000万円）で合意したとAP通信が報じた。出来高により、年間最大500万ドル（約7億9000万円）のボーナスを追加で得る可能性がある。リアルミュートはオールスターに3度選出され、ゴールドグラブ賞を2度受賞している。2025年は134試合に出場し、打率.257、12本塁打、52打点を記録。捕手としてはメジャー最多タイとなる132試合に出場した