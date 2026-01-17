米フォード・モーターのロゴ＝2025年11月、デトロイト近郊（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは16日までに、米自動車大手フォード・モーターが中国の電気自動車（EV）大手比亜迪（BYD）から、ハイブリッド車（HV）向け車載電池を調達する方向で協議していると報じた。米国外のフォード工場向けにBYD製電池を輸入する案が浮上しているという。関係者の話として伝えた。協議は継続中で合