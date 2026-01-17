東京電力は１５日、柏崎刈羽原子力発電所６号機の再稼働から営業運転にかけての詳細な予定を発表した。今月２０日に原子炉を起動し、設備の点検を行った後、最終的な検査を経て、２月２６日の営業運転開始を見込んでいる。同原発の菊川浩ユニット所長が報道陣に説明した。それによると、今月２０日に６号機で制御棒を引き抜いて原子炉を起動させる。核分裂反応が安定して続く「臨界」には２時間程度で到達する見込み。ただ、起