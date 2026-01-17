鈴木福が主演する映画『ヒグマ!!』の完成披露舞台挨拶が16日、都内劇場にて開催。鈴木と内藤瑛亮監督、さらにサプライズで金田哲（はんにゃ.）が登壇し、延期を経てようやく公開となる喜びを語った。【写真】大人の色気も出てきた鈴木福（21）本作は、使い捨て闇バイトの若者たちが最強ヒグマと対峙するアドベンチャーバトル。当初は2025年11月公開予定で進められていたが、全国各地でクマによる被害が相次いでいる状況を踏ま