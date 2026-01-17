沖縄・宜野座村にて自主トレプロ野球・ロッテの西川史礁外野手が16日、沖縄・宜野座村にて自主トレを行った。中日・上林誠知外野手、阪神・森下翔太外野手とともに汗を流している。「いつも色々な話を聞かせていただき、ものすごく勉強になっていますし、刺激になっています」と充実感を漂わせた。24年ドラフト1位で青学大から入団。ルーキーシーズンの昨季はいきなり規定打席に到達し、リーグ6位の打率.281、同最多の二塁打27