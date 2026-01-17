昨年１２月に約１４年ぶりに活動を再開した３人組バンド「レミオロメン」の神宮司治が、レアな「ドラマーランチ」の様子を披露した。１６日に自身のインスタグラムを更新し「先日、ｂａｃｋｎｕｍｂｅｒの栗原くん、Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍの松浦くんとドラマーランチに行ってきました」と報告。「ｂａｃｋｎｕｍｂｅｒ」栗原寿（ひさし）と「Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ」松浦匡希（まさき）が集まり、人気バンド３