6434人が亡くなり、3人が行方不明になった阪神・淡路大震災は1月17日、発生から31年を迎えた。「1995 つむぐ 1.17」祈りをささげる朝 ＜2026年1月17日 5時58分撮影 神戸市中央区・東遊園地＞神戸・三宮の東遊園地（神戸市中央区）では、竹と紙の灯籠、計約6000個を灯して「1995 つむぐ 1.17」の文字をかたどり、発生時刻の午前5時46分に参加者が黙とうした。「1.17希望の灯（あか）り」 NPO法人「阪神淡路大震災1.17希望の灯