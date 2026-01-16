マツダ株式会社は、軽乗用車「フレア」の商品改良モデルを全国のマツダ販売店にて本日より発売した。 今回の改良では、フロント・リアバンパーやグリルのデザイン変更により上質感を演出するとともに、内装やボディカラーも刷新。さらに、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートⅡ」の採用や静粛性・操縦安定性の向上など、安全性と快適性を大幅に強化した。新たにグ