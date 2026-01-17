来週半ばから今季最長寒波が襲来する見込みです。20日(火)は次第に冬型の気圧配置となり、寒気が流れ込むでしょう。21日(水)は強い寒気が西日本まで南下する見込みです。北海道や本州の日本海側は広く雪が降り、北陸から山陰は警報級の大雪となる恐れがあります。この寒気は次の週末にかけて長く居座る見込みで、日本海側では積雪がかなり多くなるでしょう。太平洋側にも雪雲が流れ込み、積雪となる可能性があります。来週半ば頃か