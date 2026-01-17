【ワシントン共同】米政府は16日、トランプ大統領がパレスチナ自治区ガザの暫定統治を指揮する国際機関「平和評議会」の創設メンバーに米国のルビオ国務長官やウィットコフ和平交渉担当特使、ブレア元英首相らを任命したと発表した。